وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول



أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان رسمي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر كانون الأول 2025 قد جرى تحديده وفق الآلية المعتمدة، آخذًا في الاعتبار كلفة المازوت، التشغيل، الصيانة، وسعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وزارة الطاقة: سعر الكيلواط ساعة

حددت وزارة الطاقة السعر على الشكل التالي:

29.975 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة، للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر.

32.972 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة، للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.

تعرفات الاشتراكات حسب القدرة

أولاً – المدن أو المناطق المكتظة (أقل من 700 متر):

قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 29.975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 29.975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

ثانياً – القرى أو المناطق المتباعدة (أكثر من 700 متر):

قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 32.972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 32.972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أنه تضاف 300.000 ل.ل. على الشق الثابت من التسعيرة لكل 5 أمبير إضافي.

أسس احتساب التسعيرة

أوضحت وزارة الطاقة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الأول، والبالغ 1.383.753 ل.ل.، بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد وأكلاف التشغيل، إضافة إلى هامش ربح عادل لأصحاب المولدات.

كما أخذت الوزارة في الاعتبار:

كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولدات.

المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي، والبالغ 89.700 ل.ل..

كلفة توزيع صفيحة المازوت من محطة الوقود إلى المولد، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

التزام بالقرارات والآليات المعتمدة

لفتت وزارة الطاقة إلى أن هذه التسعيرة صدرت استنادًا إلى:

الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010.

قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011.

آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة، الداخلية، والاقتصاد، المعلنة بتاريخ 20/12/2011.

المصاعد والعدادات ثلاثية الأطوار

وفي ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة التي تستخدم اشتراكات Triphase، أوضحت الوزارة أن احتساب الشق الثابت يتم على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase).

فعلى سبيل المثال، اشتراك 3×15 أمبير يُحتسب على أساس 15 أمبير فقط، أي 985.000 ل.ل. بدل 2.785.000 ل.ل..

ممنوع إضافة أي رسوم غير قانونية

شدّدت وزارة الطاقة على عدم جواز إضافة:

ضريبة على القيمة المضافة دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA.

أي رسوم صيانة أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة.

التسعير بالعملة الأجنبية.

رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.

رقابة وتشديد على المخالفين

ودعت وزارة الطاقة والمياه وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الداخلية والبلديات، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتنسيق مع القضاء المختص.

كما أعلنت أنها أرسلت كتبًا رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بخصوص تسعيرة شهر كانون الأول 2025 للقيام بالمقتضى.

وختم البيان بالإشارة إلى أن جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل سيُنشر على الموقع الرسمي:

www.energyandwater.gov.lb

