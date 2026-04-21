وزارة الاقتصاد تكثّف الرقابة وتضبط مخالفات في بيروت

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، نفّذت مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، سلسلة جولات رقابية في عدد من مناطق العاصمة بيروت ومحيطها، شملت قطاعات المولدات الخاصة، المواد الغذائية، والسلع الصناعية.

واوضحت انه في قطاع المولدات، تم تنظيم محضري ضبط في منطقتي الحمرا والمصيطبة، الأول في حق أحد أصحاب المولدات لعدم تركيب العدادات خلافاً للقرار الرقم 40/1/أت، والثاني لمخالفة التسعيرة الرسمية وإصدار الفواتير بالدولار حصراً. كما تم تنظيم محضري ضبط إضافيين بحق مولدين في بيروت.

اما على صعيد مراقبة الأسعار، فأعلنت ان الجولات شملت شركات مورّدة، حيث تم التدقيق في حركة الأسعار لدى عدد من المؤسسات، وتبيّن في إحداها استقرار الأسعار عموماً، باستثناء ارتفاع سعر السكر بنسبة 3.8% وسعر الأرز البسمتي بنسبة 32%، وهو ما تم تبريره بموجب فواتير الشراء.

في قطاع مواد البناء (الزجاج والألمنيوم) في منطقة المكلّس، تم أخذ تعهّدات خطية من شركتين بعدم رفع الأسعار، مع الحصول على لوائح الأسعار الحالية المعتمدة.

كما تم خلال الجولات، وبمؤازرة أمن الدولة، تنظيم محضر ضبط في حق إحدى المؤسسات في بيروت لمخالفتها شروط السلامة الغذائية.

واكدت الوزارة “استمرار هذه الجولات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك”.

