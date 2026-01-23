بلدية قب الياس – وادي الدلم توقع مذكرة تفاهم لانشاء وتجهيز معمل معالجة حرارية وفرز وتسميد النفايات مع شركة (كوانتم ديجيتال لاب)

في اطار سعيها لمعالجة مشكلة النفايات بشكل حضاري، وعلى طريق تعزيز النظافة العامة وفق شروط بيئية عالمية،

وقعت بلدية قب الياس – وادي الدلم مذكرة تفاهم لانشاء وتجهيز معمل معااجة حرارية وفرز وتسميد النفايات مع شركة (كوانتم ديجيتال لاب). التوقيع تم في مركز البلدية بحضور رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط صلاح طالب واعضاء المجلس البلدي ومخاتير وفعاليات قب الياس – وادي الدلم، ومثل السيد مايك مشرف شركة ( كوانتم ديجيتال لاب). وكانت الشركة وقعت قبل اشهر مذكرة مماثلة مع اتحاد بلديات البترون لانشاء معمل معالجة حرارية مشابهة.

ومن شأن اتمام هذا المشروع حل معضلة النفايات في مدينة قب الياس – وادي الدلم وجوارها.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.