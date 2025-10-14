نقابة مستخدمي الضمان تدعو الرئيس لعدم توقيع مرسوم تمديد براءة ذمة شركتَي الخليوي

صدر عن “نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بيان، لفت الى انه “بعد قيام معالي الوزير المختص برفع قرار إلى مجلس الوزراء يقضي بتمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي لمدة سنة إضافية، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على المرسوم ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية، فإن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتوجّه بنداءٍ صادق إلى فخامة رئيس الجمهورية، داعية إيّاه إلى عدم التوقيع على هذا المرسوم وإعادته إلى المعنيين لإعادة النظر فيه، نظراً لما يحمله من تداعيات خطيرة وسلبية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ولما يشكّله من سابقة تمسّ بحقوق العمّال والمضمونين وتُضعف مالية الصندوق واستمراريته.إن النقابة تؤكد أنّ هناك مؤسسات كبرى مدينة للضمان الاجتماعي تنتظر أن تُعامَل بالمثل”.

ورأى البيان “أنّ إقرار هذا المرسوم يشكل تمييزا واضحا ومجحفا في حق سائر المؤسسات الملتزمة والمودعة لحقوق العمال”، معلنا رفضه “أي خطوة تُفرّغ الضمان من دوره كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في لبنان”، ودعا جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية،وحماية أموال المضمونين من أي قرار قد يُضعف الصندوق أو يمسّ بحقوقهم المقدسة”.

وطلبت النقابة من جميع النقابات والاتحادات العمالية، “التجمّع أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المقر الرئيسي، نهار غد الأربعاء، الساعة العاشرة صباحا، للتعبير بصوتٍ واحد عن رفضنا لما جرى في مجلس الوزراء، وللتأكيد أنّ أموال الضمان هي أموال العمّال وليست ملكا لأحد”.

