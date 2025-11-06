نقابة الخليوي تطعن بمرسوم تمديد مهل براءات الذمة حفاظًا على أموال الضمان

أعلنت نقابة الخليوي في بيان أنها، “انطلاقًا من حسٍّ وطني ومسؤوليةٍ نقابيةٍ تجاه الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون رسالته الاجتماعية، ومنع أي محاولة للمسّ بحقوق المضمونين أو دفع الصندوق نحو الإفلاس”، تقدّمت بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم رقم 1378 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، الذي يقضي بتمديد مهل براءات الذمة لشركتَي الخليوي.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تطبيق القانون وحماية المال العام وحقوق الموظفين والمضمونين على حدٍّ سواء، مؤكدة ثقتها بـ”مناقبية وخبرة القضاة في مجلس شورى الدولة وحرصهم الوطني”.

كما توجّهت بالشكر إلى الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات التي ساندت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقدّمت بالطعون المماثلة، معبّرة عن تقديرها للقوى السياسية والحزبية التي أعلنت دعمها لاستمرار عمل الصندوق وصون دوره الاجتماعي في حماية حقوق اللبنانيين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.