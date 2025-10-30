مياه بيروت وجبل لبنان تحدد مهلة لإلغاء الاشتراكات قبل نهاية العام

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيانها المشتركين الراغبين بإلغاء اشتراكاتهم الدائمة أو المؤقتة من أي نوع إلى التقدم بطلبات خطية لدى دوائر التوزيع التابعة لها قبل 15 كانون الأول 2025.

وأكدت المؤسسة أنه يتوجب على المشتركين تسديد المبالغ المستحقة لتنفيذ عملية الإلغاء وفق الأصول قبل 31 كانون الأول 2025، وإلا ستعتبر الاشتراكات مجددة ضمنيًا وبنفس الشروط السابقة.

