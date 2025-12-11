إقتصاد

اعتماد مالي بقيمة 200 مليار ليرة لدعم موظفي التعليم في لبنان

موظفي التعليم

التأمت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ووزيرة الصحة ووزير العمل لبحث مشروع القانون لفتح إعتماد إضافي بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة في الموازنة لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، إقتراح إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ملاك الدولة، إقتراح قانون تعديل قانون الضمان الإجتماعي، إقتراح تعديل نظام وتنظيم الدفاع المدني.

