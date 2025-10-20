موظفو الإدارة العامة يُصعّدون: توقف شامل عن العمل الخميس وصرخة بوجه الحكومة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيانٍ أنها ستنفّذ توقفًا شاملًا عن العمل في جميع الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، يوم الخميس في 23 تشرين الأول الجاري، وذلك تزامنًا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام عند الساعة 11:00 صباحًا في مبنى الفندقية – الدكوانة، لإطلاق ما وصفته بـ”الموقف الحاسم من الواقع المهين” الذي يعيشه العاملون في الدولة.

وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الانهيار المتواصل واللامبالاة الحكومية المستمرة، وبعد انقضاء المهلة التي منحتها للحكومة من أجل النظر في حقوق العاملين في القطاع العام التي وصفتها بـ”الجامعة والمحقّة”.

وجاء في البيان:

“لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادرًا على تحمّل الذلّ والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، والمسؤولون يتفرّجون. ما يحصل حاليًا هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه. لن نكون شركاء في هذه الجريمة، ولن نقف مكتوفي الأيدي”.

وشدّدت الرابطة على أن التوقف عن العمل ليس ترفًا بل صرخة غضب دفاعًا عن الكرامة والحقوق، محذّرة الحكومة من أي محاولة لـ”التسويف أو الالتفاف على المطالب”، لأن صبر الموظفين بلغ نهايته.

وختم البيان بدعوة جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل والمشاركة في المؤتمر الصحافي لتوحيد الموقف والكلمة، مؤكدة:

“كفى إذلالًا، كفى تجاهلًا، الكرامة أولًا، والحقوق تُؤخذ ولا تُعطى.”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.