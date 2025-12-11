مطار بيروت يستعد لذروة الوافدين احتفالًا بالأعياد المقبلة

يستعد مطار رفيق الحريري الدولي، كعادته في نهاية كل سنة للترحيب بالمغتربين والسياح، وتظلل زينة الميلاد ورأس السنة مع بداية شهر كانون الأول أرجاءه من قاعات الوصول، مرورا بقاعات المغادرة، وصولا الى صالة lounge cedar وغيرها.

اللوحات الملونة تودع المغادرين بصور وانطباعات تعكس صورة وطن يصر دائما على الاحتفال بمناسباته بأجمل حلّة، وتستقبل بأضوائها مغتربين وضيوفا اشتاقوا الى عائلاتهم ليقضوا معهم عطلتي الميلاد ورأس السنة.

واذا كان شهر تشرين الثاني، سجل وصول 223066 وافدًا الى المطار، فإن الأسبوع الأول من شهر كانون الاول الحالي، سجل ازديادا ملحوظا في أعداد الوافدين اذ يصل يوميا ما بين 8 آلاف و10 آلاف وافد.

وأوضح المدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر أن “أعداد الوافدين الى لبنان، ستبدأ بالارتفاع أكثر مع منتصف الشهر الحالي، لتصل الى ما يقارب الـ 18 ألف وافد، استنادا الى طلبات شركات الطيران بزيادة رحلاتها الى لبنان”.

