مصرف لبنان يحذّر من رابط إلكتروني مزيف يروّج لعروض مالية وهمية

أعلن مصرف لبنان أن الرابط الالكتروني https://mype.lat/mz/?lb=2610201640 يدعي زوراً أنه يرتبط بمصرف لبنان، ويقوم بالترويج لعروض مالية وهمية كما يدعو، بشكل مضلل الأفراد الى تقديم معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مقابل فرصة لربح مبلغ من المال.

وأكد مصرف لبنان في بيان، ألا علاقة له بهذا الرابط أو بأي حملة ترويجية مماثلة.

وقال: “في حال تلقيكم رسائل أو بريدا إلكترونيا أو روابط مشابهة، يقتضي التنبه إلى ضرورة عدم الضغط أو فتح أي روابط أو مرفقات وعدم مشاركة تفاصيل الحسابات أو البطاقات المصرفية أو المعلومات الشخصية”.

