مصرف لبنان يؤكد التزامه بضبط سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي

أكد مصرف لبنان التزامه الكامل بضبط سعر صرف الليرة اللبنانية وتأمين تدفّق العملات الأجنبية، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يبقى أولوية في مختلف الظروف.

وأشار المصرف إلى أنه ينسّق بشكل مستمر مع وزارة المالية اللبنانية والجهات المعنية، بهدف ضمان تدفّق العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن الاستقرار السياسي يشكّل العامل الأساسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي

