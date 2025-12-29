مصرف الإسكان يتوسّع بدعم رسمي ويعزّز القروض السكنية

أعلن مصرف الإسكان عبر رئيس مجلس إدارته المدير العام أنطوان حبيب، موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على رفع رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 مليار ليرة، في خطوة وُصفت باللافتة وتعكس بارقة أمل حقيقية لجيل الشباب اللبناني الساعي إلى تأمين مسكن أو ترميمه، في ظل الغياب شبه الكامل للقروض المصرفية التجارية.

مصرف الإسكان ودعم ذوي الدخل المحدود

وأوضح حبيب أن قرار رفع رأسمال مصرف الإسكان يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من القروض السكنية، بما يتيح تلبية طلبات شريحة أوسع من اللبنانيين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

خطوة ثقة حكومية بمصرف الإسكان

واعتبر حبيب أن هذه الخطوة تشكّل “علامة ثقة كبيرة من قبل الحكومة اللبنانية بمصرف الإسكان”، كما تعكس دفعًا وتشجيعًا لإنجازاته التي حققها خلال السنوات الأخيرة ولا يزال يحققها حتى اليوم، رغم التحديات المالية والنقدية التي يشهدها لبنان.

شكر للداعمين وإشادة بتسهيل المرسوم

وتوجّه رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مثنيًا على دورهم في تسهيل إقرار هذا المرسوم في توقيت بالغ الأهمية.

وأكد أن دعم مصرف الإسكان في هذه المرحلة يشكّل عنصرًا أساسيًا لضمان ديمومة القروض السكنية، واستمرارية مشاريع المصرف، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمسّ مختلف القطاعات، وفي مقدّمها القطاع السكني.

