مراقبو الاقتصاد يفرضون مهلة 48 ساعة لتسوية أوضاع المطاعم

واصل مندوبو مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتهم الرقابية ضمن جهود حماية صحة وسلامة الأمن الغذائي للمستهلكين، حيث زاروا مطاعم الفول في مدينة صيدا، وتم استمهال المخالفين 48 ساعة لتسوية أوضاعهم بعد ثبوت عدم توفر شروط النظافة.

وأثمرت الجولات عن تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتوجيه إنذارات للبعض الآخر، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام المطاعم بالمعايير الصحية وحماية المستهلكين من أي مخاطر غذائية محتملة.

وتؤكد مصلحة الاقتصاد أن الرقابة مستمرة وأن الإجراءات ستتخذ بحق أي مطعم يخالف الشروط المطلوبة لضمان سلامة الغذاء في محافظة الجنوب

