محمد الحوت يكشف عن مشروع Fly Beirut مع ست طائرات جديدة

Published: 2 hours ago
محمد الحوت

أشار رئيس مجلس إدارة شركة MEA، محمد الحوت خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الشركة، إلى وضع خطط للمرحلة المقبلة تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز لصيانة طائرات الشركات العالمية، وهو ما يتطلّب إنشاء منشآت جديدة مجهزة بأحدث المعايير التقنية.

ولفت الحوت إلى أن الشركة ستطلق مشروع Fly Beirut في عام 2027، موضحاً أنه من المتوقع أن تتسلم MEA ست طائرات جديدة ضمن هذا المشروع، بما يعزز أسطول الشركة وقدرتها التشغيلية، ويعيد لبيروت مكانتها كمركز إقليمي متقدم في صيانة الطائرات والخدمات الجوية.

