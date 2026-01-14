مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعفي المشتركين من 85% من غرامات التأخير

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه ” نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة وتفهمها للضغوط المعيشية الواقعة على كاهل المشتركين والمواطنين”، قد اتخذت اجراءات للتخفيف قدر الامكان عنهم وذلك عبر الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85 في المئة) من غرامة التأخير المتوجبة عليهم عن كل شهر، وذلك بدءا من 12-1-2026 ولغاية 31-3-2026.

وحثت المؤسسة المشتركين على الاستفادة من هذه الخدمة لمرة واحدة فقط خلال العام.

كما ذكرت المواطنين بأنها قدمت وتقدم مجموعة من التسهيلات لتسديد المستحقات عن العام 2026 عبر 4 اقساط فصلية تتم بالاتفاق بين المشترك ومراكز الجباية في الدائرة التي يتبع لها، بالاضافة الى تقسيط المتأخرات عن العام 2025 وما قبله والاعفاء من الغرامات بنسبة 85%.

واملت المؤسسة من جميع المشتركين “التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم دون أي تأخير لما فيه صالحهم وصالح المؤسسة، بغية الإستمرار وديمومة تأمين المياه لهم”.

كما أعلنت المؤسسة لجميع المشتركين أنها “وضعت قيد التحصيل رسوم المياه لعام 2026 والتي تبلغ 16,750,000 للمتر الواحد، وبات بإمكانهم المبادرة الى تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتب المؤسسة أو لدى شركة omt مشيرة أنه ” يمكن للمشتركين الكرام الاستفادة من خدمة تقسيط اشتراك عام 2026 على 4 دفعات تتم بالاتفاق بين المشترك ودائرة الجباية في الدائرة التي يتبع لها.

وتمنت المؤسسة على غير المشتركين تسوية أوضاعهم والتقدم الى مكاتب الدوائر لتقديم طلب اشتراك بمياه الشفة”.

وعرضت للمستندات المطلوبة للاشتراك بمياه الشفة، وهي :

• صورة عن الهوية

• صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد البيع الممسوح

• افادة عن البلدية بمساحة الشقة في حال عدم ذكر المساحة على السند.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.