كهرباء لبنان تعلن عطلًا كبيرًا في محطة النبطية الرئيسية

أفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” فيبيان، أنه، “نتيجة العطل الذي حصل في محطة النبطيّة الرئيسية بتاريخ 3/12/2025، والذي أدى إلى تضرّر قسم كبير من معدات الحماية والتحكّم في خلايا مخارج التوزيع، قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بالتدخّل الفوري لمعالجة الأعطال، وقد تمّ حتى تاريخه إعادة 10 مخارج إلى الخدمة من أصل 15 مخرجًا.

أمّا بالنسبة للمخارج الخمسة المتبقية، وهي: غندور – عدشيت – القصيبة – كفر جوز – التعمير، فإنّ الأضرار الحاصلة تتطلّب بعض الوقت لمعالجتها، وتعمل فرق الصيانة بأقصى طاقتها، ومن المتوقّع إعادة كامل المحطة إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة”.

وأكدت المؤسسة “أنها ستواكب المواطنين بكل جديد، وستقوم بإصدار أي تحديثات إضافية فور توافرها”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.