تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، تمديد قبول طلبات الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حتى الأحد 25/1/2026 ضمنا.

وأشارت الى أن عدد الأعضاء المطلوبين هو 6، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته.

وأكدت أن “هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصّدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة”.

للراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع، على موقع الوزارة.

