تأخير شحنة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان يعود لأمور تقنية في المرفأ

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تعقيبا على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، الذي أشار إلى تأخير توريد شحنة من مادة الغاز أويل لمصلحة المؤسسة بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط قبل 8/12/2025 ضمنا، نشير إلى أنه بعد المراجعة تبين أن التأخير على موعد تسليم الشحنة المعنية يعود الى أمور تقنية مرتبطة بمرفأ التحميل.

مع العلم أن الوزارة تطلق مناقصات استيراد المحروقات حاجة معامل مؤسسة كهرباء لبنان، فور تبلغها كتب الطلبات من المؤسسة.

كما تذكّر الوزارة ببيانها السابق بتاريخ 4/12/2025 الذي أشارت فيه الى إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إما بسبب وجود عارض وحيد وإما لعدم تقدم أي عارض بتواريخ 31/10/2025 و 5/11/2025 و17/11/2025.

ولذا، تلافيا لما نعيشه اليوم من تدني حجم المخزون الاحتياطي وبناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلقت مناقصة طويلة الأمد لتوريد الغاز اويل لمدة 6 اشهر ونشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام بتاريخ 28/11/2025 ومن المقرّر فضّ عروضها في 22/12/2025 من أجل تأمين استقرار بالفيول، وتاليا بإنتاج الكهرباء”.

