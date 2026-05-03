كريم سعيد: لا تعافٍ في لبنان دون توزيع الخسائر وإصلاح مصرفي شامل

أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقال تحليلي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست معقّدة كما يُصوَّر، بل نتيجة سنوات من الانفلات المالي وسوء إدارة السياسة النقدية وتراكم المخاطر داخل النظام المصرفي.

وأوضح أن أي مسار إصلاحي جدي يجب أن يبدأ بتشخيص واضح للأزمة، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة حسّنت جزئيًا المؤشرات المالية، لكنها غير كافية لتحقيق تعافٍ شامل.

وشدد سعيد على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تتطلب توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، مع حماية صغار المودعين الذين يشكلون الغالبية الساحقة من الحسابات.

كما حذّر من استمرار الاقتصاد النقدي الذي يضعف الدولة ويقوّض الثقة، داعيًا إلى إعادة رسملة حقيقية للقطاع المصرفي أو تقليص حجمه بشكل منظم.

وأشار إلى أن الدعم الخارجي، خصوصًا من صندوق النقد الدولي، يشكّل عنصرًا أساسيًا لتسريع الإصلاح، محذرًا من أن أي تأخير في المعالجة سيزيد من عمق الأزمة ويطيل أمد الانهيار الاقتصادي.

