كركي يتسلّم درعاً تقديرياً ويُصدر قرارات مالية جديدة للضمان الاجتماعي

منح المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية د. زياد عبدالله، باسم مجلس الأمناء في المعهد، درعا تقديريا لرئيس الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تقديرا لجهوده في تطوير واستمرار عمل الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي واستراتيجيّته القائمة على التشبيك مع المؤسسات الدوليّة والعربيّة لما فيه صالح المواطن العربي، والتي كانت آخرها توقيع اتفاقية التعاون مع المعهد، وذلك في حضور مدير العلاقات العامّة في الجمعيّة محمد خليفة.

ونوه كركي بهذه اللفتة الكريمة وتمنى “للمعهد العربي الازدهار والتطوّر”، داعيًا إلى “تفعيل العمل المشترك بين المعهد والجمعيّة خلال الأعوام المقبلة لما فيه تأمين الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب”.

من جهة أخرى، وتأكيدًا لنهج التحديث الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد انجازين بالغي الأهميّة اللذين أعلن عنهما كركي حول مكننة براءة الذمّة لإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبيّة، العمل ماضِ ومستمرّ في تنفيذ خطّة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع تسديد المستحقّات للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يعزّز الثقة ويضمن انتظام عمل القطاع الصحّي.

وفي هذا الإطار، أصدر كركي 3 قرارات جديدة قضى بموجبها دفع مستحقّات للمستشفيات والأطباء كالآتي:

70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائيّة بداعي الطبابة

101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الصندوق الهادفة إلى انتظام عمليّة الدفع ضمن مهَل قصيرة، بما يرسّخ الثقة المتجدّدة بين الضمان الاجتماعي ومقدّمي الخدمات الصحيّة من أطباء ومستشفيات.

كما أصدر قراراً بتاريخ 3/11/2025 حمل الرقم 1024 قضى بموجبه تحويل مبلغ 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين، تعزيزًا للسيولة في مكاتب الصندوق للإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.

واكد كركي “التزام الإدارة بمواصلة تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونيّة بما يلبّي تطلّعات المواطنين، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.