كابلات لبنان تطلق جيلاً جديدًا يعزّز السلامة من الحرائق

أعلنت شركة “كابلات لبنان” احدى شركات “Nexans ” عن اطلاق مجموعتها الجديدة من الكابلات المنخفضة الدخان، المصممة لتعزيز السلامة من الحرائق داخل المباني من خلال تقليل انبعاث الدخان والغازات السامة عند وقوع أي حريق. وتأتي هذه الحلول استجابة لتزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة وتسلط الضوء على أهمية اختيار الكابلات المناسبة للحماية أثناء الحرائق. إذ يُعد الدخان واستنشاق الغازات السامة في حالات الحرائق من أبرز الاسباب المؤدية إلى الإصابات والوفيات.

لذلك، صُممت الكابلات المنخفضة الدخان خصيصا للحد من إنبعاث الدخان الكثيف والغازات المؤذية، ما يساهم في الحفاظ على وضوح الرؤية وتقليل خطر استنشاق الدخان وتسهيل عملية الإخلاء لسكان المبنى وفرق الاستجابة للطوارئ، وهو ما يمكن أن يشكل الفارق بين الحياة والموت ويساهم في إنقاذ الأرواح.

وتم تطوير هذه الكابلات باستخدام مواد متقدمة ووفقًا لمعايير السلامة الدولية، وهذا الأمر يضمن تحسين الرؤية مما يصل إلى ثلاثة أضعاف أثناء الحريق. كما أنها مصصمة للاستخدام في مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والعامة، بما فيها المستشفيات والمدارس والمكاتب ومرافق النقل، حيث تحتلّ سلامة الأفراد الأولوية القصوى.

انطلاقا من هنا، تعكس هذه المجموعة الجديدة التزام “كابلات لبنان” بالابتكار والتصنيع المسؤول، من خلال تقديم حلول تتجاوز الأداء التقني لتلبي تحديات واقعية تتعلق بسلامة الإنسان وحياته

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.