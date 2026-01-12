ترقيات وسلّم رواتب جديد لموظفي طيران الشرق الأوسط

اكدت نقابة مستخدمي وعمال شركة “طيران الشرق الأوسط” ، ان “الحفاظ على كرامة العاملين وحقوقهم المعيشية التي كانت وستبقى في صلب أولوياتها ولا سيما في قطاع حيوي يشكّل واجهة وطنية للبنان في الداخل والخارج، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان”.

واعلنت في بيان انه “انطلاقاً من هذا المبدأ، وبعد متابعة حثيثة ومفاوضات جدية ومسؤولة مع رئيس مجلس ادارة الشركة المدير العام محمد الحوت ، أثمرت جهودها عن إقرار ترقيات وسلم رتب ورواتب جديد للعاملين في الشركة، في خطوة تعكس تقديراً مستحقاً لتضحيات الموظفين وصمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم رغم كل الضغوط الامنية والاقتصادية والمالية. وفي هذا السياق، تتوجّه النقابة بكامل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة وعلى راسه المدير العام الحوت على تعاطيه الإيجابي والمسؤول، وعلى تفهّمه لواقع الموظفين المعيشي، واتخاذه قرارات جريئة ومتوازنة تراعي مصلحة العاملين وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الشركة واستمراريتها”.

واكدت أن “هذا التعاون البنّاء يشكّل نموذجاً يُحتذى في إدارة الأزمات عبر الحوار والشراكة الحقيقية”، وشددت على أن “ما تحقق هو إنجاز فعلي ومهم، يعيد الاعتبار للقيمة الحقيقية لرواتب الموظفين”، مؤكدة “تطبيق معايير واضحة وشفافة في الترقيات والزيادات، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع العاملين دون استثناء”.

وختمت مجددة “التزامها تعزيز الاستقرار الوظيفي والحفاظ على مكانة الشركة ودورها الوطني”، مؤكدة أنها “ستبقى شريكاً مسؤولاً في مواجهة التحديات جنباً الى جنب مع ادارة الشركة التي ترعى العاملين فيها رعاية الاب الصالح”.

