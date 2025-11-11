التجار يدعون لتعزيز الاستثمار ودعم تطوير طيران الشرق الأوسط

هنأت جمعية تجار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري شركة “طيران الشرق الأوسط” MEA بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها، واعتبرت هذا الإنجاز علامة بارزة في تاريخ النقل الجوي اللبناني وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا العيد يعكس صمود الشركة وإصرارها على مواجهة التحديات، ويبرز قدرتها على أن تظل رمزًا للبنان في مجال النقل الجوي، مع مسيرة حافلة بالعطاء والصمود منذ تأسيسها عام 1945.

وأكدت الجمعية أن MEA أصبحت جزءًا من الهوية اللبنانية وعنوانًا للعمل الوطني المستمر، مشددة على أنها شريك وطني يمكن البناء معه لتعزيز الثقة والإشعاع الاقتصادي في لبنان.

ودعت الجمعية جميع الشركاء والفاعلين في القطاعين العام والخاص للعمل معًا لتعزيز قدرات MEA وتشجيع الاستثمار والتطوير، بما يرسخ مكانة لبنان كمركز محوري للنقل الجوي في المنطقة، متمنية للشركة دوام التقدم والنجاح، واستمرار رفد لبنان بالعزم والأمل.

