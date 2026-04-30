طيران الشرق الأوسط تعلن جدول رحلاتها من ١ إلى ٧ أيار ٢٠٢٦

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 1 أيار 2026 ولغاية الخميس 7 أيار 2026، موضحة أنها ستُسيّر رحلات منتظمة إلى معظم وجهاتها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشارت الشركة إلى استمرار تعليق رحلاتها إلى كل من الدمام، الكويت، والنجف، إضافة إلى تعليق الرحلات المسائية والليلية إلى دبي والدوحة والتي تحمل الرقمين ME428/429 وME434/435.

وبذلك، تعمل الشركة وفق جدول تشغيل معدّل يراعي الظروف التشغيلية الحالية مع الإبقاء على عدد كبير من الوجهات الدولية.

