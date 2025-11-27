اليوم الوطني للسمك ينعش طرابلس بمهرجان بيئي وثقافي كبير

في إطار الاحتفال بـ اليوم الوطني للسمك، شاركت جمعية كشاف البيئة في مهرجان “عالم البحار” الذي نظمه قطاع المرأة في جمعية “العزم والسعادة” في مركز “العزم الثقافي” – بيت الفن في الميناء – طرابلس، برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الزراعة نزار هاني، وبحضور عدد من النواب والجمعيات والفاعليات المحلية.

الحدث شكّل مساحة توعوية مهمّة حول الثروة السمكية، البيئة البحرية، وواقع الصيادين، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

فعاليات بحرية وثقافية لثلاثة أيام

استمر المهرجان ثلاثة أيام متتالية، تخللتها نشاطات متنوعة هدفت إلى إبراز أهمية اليوم الوطني للسمك ودوره في دعم قطاع الصيد. وتنوعت الفعاليات بين مسابقات، معارض متخصصة، عروض تثقيفية، وأنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، ما أسهم في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه الثروة البحرية.

توعية حول حماية البيئة البحرية

ركّزت جمعية كشاف البيئة خلال مشاركتها على نشر الوعي بشأن حماية البيئة البحرية والحد من التلوث، إضافة إلى عرض مبادراتها التطوعية المتعلقة بتنظيف الشواطئ ومراقبة التنوع الحيوي. وشددت الوفود المشاركة على ضرورة دعم الصيادين، وتنمية القطاع بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفّر فرص عمل جديدة للشباب.

الثروة السمكية محرّك اقتصادي واجتماعي

أضاء المهرجان على أهمية الثروة السمكية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الأمن الغذائي والاقتصاد البحري للبنان. وتم التأكيد على أن الاستثمار في المشاريع البحرية، وتطوير أدوات الصيد، وتحسين بيئة العمل للصيادين، كلها خطوات أساسية للنهوض بالقطاع

