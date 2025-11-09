شيا من طرابلس: نعمل للحفاظ على سكك الحديد تمهيدًا لإعادة إطلاق القطار في لبنان

قام المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا بجولة ميدانية شملت محطات سكك الحديد في الشمال، برفقة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب عمال مصلحة سكك الحديد ريمون فلفلة، نقيب السائقين العموميين شادي السيد، وفد من وزارة الأشغال، وفريق من لجنة متابعة المصلحة.

انطلقت الجولة من محطة القطار في شكا، حيث اطلع شيا ميدانيًا على وضع العقار، قبل أن ينتقل إلى المركز الرئيسي لشركة الأحدب، وهي الشركة الخاصة المشغّلة للنقل المشترك في لبنان. وكان في استقباله المدير التنفيذي للشركة السيد عوني الأحدب، حيث جال في غرفة العمليات واستمع إلى شرح مفصل عن التقنيات الحديثة وآلية مراقبة حركة الباصات مباشرة، كما اطلع على أنظمة الأمان والراحة التي تؤمّنها الشركة للركاب.

بعد ذلك، توجه الوفد إلى محطة القطار في مدينة الميناء، حيث استقبلهم الرئيس الإقليمي للدفاع المدني واصف كريمة. واطلع شيا على الأماكن المخصصة لتوقف الباصات وزار برج السباع، مؤكدًا على أهمية هذه المحطة التاريخية ودورها المستقبلي في تعزيز النقل العام.

شيا: تطوير دائم للنقل المشترك والحفاظ على سكك الحديد

قال المهندس زياد شيا خلال الجولة: “إن محطة طرابلس للقطار تعني لنا الكثير تاريخيًا ومستقبليًا. نحن نصرّ على أن يمتد الجمال من الماضي إلى الحاضر والمستقبل عبر تطوير قطاع النقل المشترك ليخدم المواطن اللبناني الذي يستحق الأفضل”. وأضاف: “نحرص على الحفاظ على ممتلكات سكك الحديد وتنظيفها تمهيدًا لإعادة إطلاق هذا المسار الحيوي حين تتخذ الحكومة القرار المناسب، فالقطار يبقى وسيلة نقل أساسية في كل دول العالم”.

وتابع شيا: “ما نقوم به اليوم هو نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص. هذه التجربة يجب أن تُعمم على باقي القطاعات، ونحن ننتظر المزيد من الحافلات لتعزيز النقل المشترك أكثر. كما نشدد على ضرورة التنسيق بين جميع المعنيين بقطاع النقل العام لأنه مسؤولية وطنية لا يجوز التعاطي معها بالمفرق”. وختم بتحية لعناصر الدفاع المدني الذين “يقدمون خدماتهم من اللحم الحي من أجل المواطن والوطن”.

الأسمر: نهضة في قطاع النقل وشراكة واعدة

من جهته، أشاد بشارة الأسمر بالنهضة التي يشهدها قطاع سكك الحديد والنقل المشترك قائلًا: “ما نراه اليوم من تخطيط وتنفيذ يعكس فكرًا سليمًا لمدير عام سكك الحديد، ونأمل أن تتوسع هذه المشاريع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تكون المدخل الحقيقي لإنقاذ القطاعات العامة”.

وأضاف: “نحن بانتظار وصول الباصات الجديدة ووضعها بتصرف المواطنين، كما نثني على مشاريع الربط بين بيروت والبقاع التي يخطط لها شيا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين”.

الأحدب: تجربة نموذجية في النقل المشترك

بدوره، رحّب المدير التنفيذي لشركة الأحدب السيد عوني الأحدب بالوفد، مؤكدًا أن “الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصلحة السكك الحديدية أثمرت نجاح هذه الشراكة النموذجية”، كاشفًا أن “عدد الركاب تجاوز سبعة آلاف راكب يوميًا بفضل المتابعة الدقيقة، ونأمل بزيادة عدد الحافلات وفتح خطوط جديدة لخدمة أكبر عدد ممكن من اللبنانيين”.

السيد: التنظيم أساس نجاح النقل البري

وأشار نقيب السائقين العموميين شادي السيد إلى أن “ما يجري في قطاع النقل المشترك يبعث على الأمل، وندعو الدولة إلى استكمال تنظيم قطاع النقل البري الذي يعاني من فوضى كبيرة”، مشيدًا بجهود مصلحة السكك الحديد وشركة الأحدب في مجالات الأمان والرقابة.

وفي ختام الجولة، أقام السيد عوني الأحدب غداءً تكريميًا للمدير العام والوفد المرافق بحضور النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، والعميد فادي الرز.

