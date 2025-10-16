السيد في وقفة احتجاجية امام مالية طرابلس: ظلم كبير يلحق بمرفأ المدينة وبضائع لم تخرج والتجار لم يتمكنوا من تخليصها

نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصاما امام مالية طرابلس تحت عنوان “المطالبه بفك اسر مرفأ طرابلس نهائيا من كل الضوابط ووضع حد لهجرة السفن التجارية الى مرفأ بيروت”، شرح خلاله عدد من تجار طرابلس ما تتعرض له بضائعهم من اضرار ، كما توقفوا عند ترحيل السفن الى مرفا بيروت.

السيد

وتحدث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد فقال : “نحن هنا لنطلق صرخة ، فلم يعد بامكان مدينة طرابلس ان تدفع الثمن ،و المعلوم ان مرفأ طرابلس المرفق الوحيد الذي يعمل في مدينة طرابلس ، فلماذا نشعر انهم يريدون ان يقفل هذا المرفأ؟ ولماذا يجب ان تحول معظم الحاويات الى مرفأ بيروت” ؟

اضاف:”نجد ان هناك بيانات ومواقف قد اعلنت من هنا وهناك ان الوضع تمام ، و هذه البيانات غير دقيقة بل كاذبة نريد ان نفهم ما المقصود من كل ما يجري؟ وللعلم فانه في مرفا طرابلس اكثر من 1000 حاوية يعني ان هناك ارزاق للناس محتجزة من هو المسؤول عن هذه الارزاق ومصيرها”.

وتابع: “نحن نناشد من هنا فخامة رئيس الجمهورية ونقول له يا فخامة الرئيس خلي عينك على مرفأ طرابلس فهناك ظلم كبير يلحق، فهناك مواسم مرت وبضائع تخص هذه المواسم لم تخرج من المرفا والتجار لم يتمكنوا من تخليصها”.

واردف: “هناك اعياد مرت وايضا البضائع التي تعني الاعياد بقيت داخل المرفأ وعتاد المدارس وتجهيزات المدارس وقرطاسية المدارس ايضا بقيت في المرفأ ، بالاضافة الى ان البضائع التي اخرجت فهي اخرجت اما ممزقة او او اخرجت مكسرة وقد يقول قائل ان المرفا بالف خير ، نعتبر هذا الامر مجرد كلام ولا نريد كلاما بل نريد افعالا وهذه الوقفة اليوم لنقول انها وقفه تحذيرين وسنعمل بعد ذلك على خطوات اخرى تصعيديه ة امام المرفا امام مؤسسات اخرى، وليعلموا اننا لا نخاف من احد الا من رب العالمين”.

وختم:”نقول للجميع ان المرفا يجب ان يعمل ونحن ام الصبي، ولن نقبل ان تعطلوا المرفأ ونتوجه الى الحكومة والى وزيري المال والاشغال ايضا خلوا عينكم على مرفا طرابلس ، ولا نقبل ان يعامل احد في البلد على اساس ناس بسمنه وناس بزيت فلتكن العدالة وليكن العمل لكل المؤسسات”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.