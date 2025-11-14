التزام لافت لمطاعم ومعمل كرواسون في صيدا بعد مهلة المصلحة

أفادت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب، ميساء حدرج، في بيان، أنه بعد انتهاء مهلة 48 ساعة لأصحاب مطاعم الفول المخالفة في مدينة صيدا وحارتها لتسوية أوضاعهم، أعاد فريق من مراقبي المصلحة الكشف عليها، وتبين خلاله وجود التزام لافت. إذ تم تنفيذ الشروط المطلوبة من ناحية الحفاظ على النظافة والتنظيم والترتيب وعدم تكديس البضاعة.

كما ثبت التزام معمل الكرواسون في صيدا باتباع المعايير اللازمة إثر إعادة الكشف عليه، وفق ما أوضحت حدرج. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مصلحة الاقتصاد لضمان تطبيق معايير الصحة والنظافة في المؤسسات الغذائية بالجنوب.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.