مداهمات لمراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب تطال أصحاب مولدات مخالفة في قضاء صور

نفذ مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج مداهمات لأصحاب المولدات في مناطق الحوش وبرج الشمالي وعين بعال وجبال البطم قضاء صور بمؤازرة دوريات من المديرية الاقليمية لامن الدولة في الجنوب ومكتب امن الدولة في صور ،وتم تسطير ٣ محاضر ضبط بحق المخالفين بعد التثبت من الايصالات وباعترافهم انهم تقاضوا مبالغ تراوحت بين ٠،٧٥ سنتا و ٠،٥٥ سنتا عن كل كيلواط، اضافة الى مخالفة رسم الاشتراك الثابت وعدم تركيب عدادات من قبل احد المخالفين وفرض مبلغ ٤٠ دولارا مقطوع على المشتركين المستفيدين من الطاقة الشمسية، وعليه تم استدعاؤهم ونظمت محاضر ضبط بحقهم وتم اخذ تعهدات خطية بعدم مخالفة القوانين والسماح للمواطنين باسترداد المبالغ المستوفاة بطريقة غير قانونية، وسيتم متابعة الاجراءات القانونية في حال النكوث بالتعهد من قبل جهاز امن الدولة والنيابة العامة في الجنوب .

