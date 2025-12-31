سعر الذهب يثبت اليوم بعد قفزة تاريخية غير مسبوقة

سجّل سعر الذهب استقراراً خلال تعاملات يوم الأربعاء، لكنه بقي في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية منذ أكثر من أربعة عقود، في وقتٍ شهدت فيه المعادن النفيسة الأخرى تراجعات حادة نتيجة لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قياسية.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:04 بتوقيت أبوظبي، بعدما كان قد سجّل مستوى قياسياً غير مسبوق بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة الماضي.في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير بنسبة 0.5% إلى 4365 دولاراً للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب لافتة بلغت نحو 66% خلال عام 2025، مسجلاً بذلك أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، حين دفعت التوترات الجيوسياسية العالمية، وفي مقدمها الثورة الإيرانية آنذاك، أسعار الذهب إلى مستويات استثنائية.

أسباب صعود الذهب في 2025

جاء الارتفاع القوي في سعر الذهب مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

خفض أسعار الفائدة الأميركية.

الرهانات على مزيد من التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تصاعد الصراعات الجيوسياسية عالمياً.

الطلب القوي من البنوك المركزية.

ارتفاع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

ورغم ذلك، أشار محللون إلى أن التراجعات الأخيرة في المعادن النفيسة تعود إلى عوامل فنية وضعف أحجام التداول مع موسم العطلات.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستي لايف»، إن الأسواق تشهد «ضعفاً واضحاً في التداول نتيجة الإجازات».

عودة قوة الدولار

وعزّز من الضغوط المؤقتة على الذهب، صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما يجعل سعر الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر كانون الأول/ديسمبر أن صانعي السياسة وافقوا على خفض أسعار الفائدة، لكن بعد نقاش مطوّل، في حين لا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين خلال العام المقبل، وهو ما يُعد عاملاً داعماً للذهب على المدى المتوسط.

هل يواصل الذهب صعوده في 2026؟

توقع محللون استمرار الزخم الإيجابي، حيث قال سبيفاك إن الذهب قد يختبر مستوى 5000 دولار للأوقية قرب نهاية الربع الأول من عام 2026، معتبراً أن العوامل الداعمة للذهب باتت «مستدامة تلقائياً» بعد عام من الارتفاعات القوية.

الفضة والمعادن الأخرى تحت الضغط

في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% إلى 73.06 دولار للأوقية، بعدما سجّلت مستوى تاريخياً عند 83.62 دولار يوم الإثنين. ورغم هذا الهبوط، ارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجهة لتحقيق أفضل أداء سنوي في تاريخها.

كما انخفض البلاتين بنسبة 12% إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد بلوغه مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 7.1% إلى 1496.75 دولار، لكنه لا يزال متجهاً لإنهاء العام بمكاسب تقارب 65%، وهي الأفضل له منذ 15 عاماً.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.