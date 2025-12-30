سعر الذهب يعود للارتفاع والفضة تخطف الأضواء في 2025

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، متعافيًا من أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، بعد موجة تراجع حادة شهدتها الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، والتي أدت إلى انخفاض واسع في أسعار المعادن النفيسة عقب تسجيلها مستويات قياسية.

عوامل دعم سعر الذهب في 2025

ساهمت عدة عوامل رئيسية في الأداء القوي الذي حققه سعر الذهب هذا العام، أبرزها خفض أسعار الفائدة عالميًا، وتزايد الرهانات على لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى مزيد من التيسير النقدي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع الطلب من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة بالبورصة.

ويتوقع المتعاملون أن يتم خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، في بيئة الفائدة المنخفضة.

سعر الذهب العالمي اليوم

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4361.71 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 11:09 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4549.71 دولار يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر، في أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% إلى 4377.20 دولارًا للأوقية.

وقال كايل رودا، المحلل في “كابيتال دوت كوم”، إن عمليات البيع القوية التي شهدها السوق تعكس تقلبات حادة تفاقمت بفعل ضعف السيولة المرتبط بموسم العطلات.

أداء استثنائي للذهب في 2025

حقق سعر الذهب مكاسب لافتة خلال عام 2025، مرتفعًا بنحو 66% منذ بداية العام، مدفوعًا بمزيج من العوامل النقدية والجيوسياسية والاستثمارية.

الفضة تتفوق على الذهب

سجلت الفضة ارتفاعًا قويًا في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% لتصل إلى 74.49 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسيًا عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة، رغم تسجيلها أكبر خسارة يومية لها منذ أغسطس 2020.

وارتفعت الفضة بنسبة 154% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، بدعم من إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، ونقص المعروض، وتراجع المخزونات، إلى جانب الطلب الصناعي والاستثماري المتزايد.

توقعات إيجابية للمعادن النفيسة

توقع كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في “أواندا”، استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة، مع أهداف سعرية خلال الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأوقية للذهب، و90.90 دولارًا للأوقية للفضة.

بقية المعادن النفيسة

ارتفع البلاتين 1.1% إلى 2132.86 دولارًا للأوقية، بعد تراجع قياسي أمس عقب تسجيله مستوى غير مسبوق.

صعد البلاديوم 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأوقية، بعد هبوط حاد بنسبة 16% في الجلسة السابقة.

