سعر الذهب اليوم يقفز قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تواصل الصعود

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن خالف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رهانات التشديد النقدي في السوق. وحامت الفضة كذلك قرب الذروة القياسية التي سجلتها أمس، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية.

الذهب بين انخفاض يومي ومكاسب أسبوعية

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4275.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0636 بتوقيت أبوظبي، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول أمس الخميس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولار، فيما يسجل الدولار ثالث انخفاض أسبوعي متتالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

خفض الفائدة الأمريكية يدعم أسعار الذهب

وقالت سوني كوماري، المحللة في إيه.إن.زد: “يبدو الذهب في وضع إيجابي جداً والمستثمرون يستقون التوجيه من توقع السوق لخفضين آخرين في أسعار الفائدة العام المقبل”. وجاء هذا بعد أن أصدر الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أن أي خفض إضافي سيعتمد على مؤشرات التضخم وسوق العمل.

الفضة تتجه نحو القمة القياسية

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 63.84 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 64.31 دولار أمس الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تصل إلى 9.2%. ويدعم صعود الفضة الطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات، مع إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1698.45 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.9% إلى 1512.0 دولار، مع اتجاه كلا المعدنين لتسجيل ارتفاع أسبوعي ملحوظ، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بسياسة أسعار الفائدة الأمريكية.

