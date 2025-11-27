سعر الذهب يثبت مساره وسط ارتباك عالمي قبل قرار الفائدة

يشهد سعر الذهب اليوم حالة من الترقّب الحذر في الأسواق العالمية، بعد ارتفاع بارز في الجلسة الماضية إلى أعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين. ومع دخول الأسواق مرحلة انتظار ثقيلة لقرار الفائدة الأمريكية، يَجمع المستثمرون ما بين الحذر والتساؤلات حول الاتجاه المقبل لأسعار الذهب في ظل الإشارات المتضاربة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب اليوم… حركة محدودة ولكنها حاسمة

بحلول الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليُتداول عند 4154.09 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4151.20 دولار.

هذا الاستقرار النسبي يعكس حالة الترقّب المسيطرة على السوق قبل اجتماع الفيدرالي المرتقب، حيث ينتظر المستثمرون إشارة واضحة حول ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أم إلى التريّث.

الفائدة الأمريكية… مشهد ضبابي يحرّك الذهب

يقول براين لان من “غولد سيلفر سنترال” إن الأسواق “لا تعرف بعد ما الذي سيفعله الفيدرالي”، مشيرًا إلى أن الذهب يتماسك قبل اجتماع هذا الأسبوع.

الإشارات الصادرة من أعضاء الفيدرالي تشتّت المشهد:

– بعض المسؤولين، منهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز وعضو المجلس كريستوفر والر، يلمّحون إلى أن الخفض قد يكون مبرّرًا بسبب ضعف سوق العمل.

– في المقابل، هناك من يدعو إلى تعليق أي تيسير نقدي إلى حين عودة التضخم بوضوح إلى مستوى 2%.

هذا الانقسام يرفع حساسية السوق ويجعل سعر الذهب رهينة كل تصريح جديد.

مرشّح جديد للفيدرالي… ودعم صريح لخفض الفائدة

في تطوّر لافت، أيّد كيفن هاسيت، المرشح البارز لخلافة جيروم باول، فكرة أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل مما هي عليه الآن، منسجمًا بذلك مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي يدفع نحو سياسة نقدية أكثر توسّعًا.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تُسعّر احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 85%، وهو ما يعزز الدعم التقليدي للذهب الذي يستفيد عادة من الفائدة المنخفضة لكونه أصلًا لا يدرّ عائدًا.

عوائد السندات… تراجع يريح الذهب

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات استقرّت أمس بالقرب من أدنى مستوى لها خلال شهر، وهو عامل داعم لارتفاع أسعار الذهب، إذ يزيد من جاذبيته مقارنة بالأصول ذات العوائد.

سوق العمل… طلبات إعانة قوية لكن النمو ضعيف

البيانات الصادرة أمس أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، لكن استمرار ضعف قدرة سوق العمل على استيعاب الباحثين عن وظائف يعكس هشاشة اقتصادية تساعد في رفع احتمالات خفض الفائدة، وبالتالي التأثير على سعر الذهب خلال الأسابيع المقبلة.

الفضة والبلاتين والبلاديوم… تحركات متفاوتة

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات لافتة اليوم:

– انخفضت الفضة بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولار للأوقية.

– ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% مسجلًا 1611.04 دولار.

– خسر البلاديوم 0.9% ليهبط إلى 1409.87 دولار.

هذه التقلّبات تُظهر استمرار الضغوط على قطاع المعادن، لكن الذهب يبقى الأكثر تأثيرًا بما يتعلق بالقرارات النقدية الأمريكية.

