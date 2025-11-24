أسعار الذهب تتراجع الإثنين وسط قفزة بالدولار وتبدّل توقعات الفائدة

تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، متأثرةً بارتفاع الدولار الأميركي الذي اقترب من أعلى مستوياته خلال ستة أشهر، وسط تغيّر في توقعات المستثمرين بشأن قرار الفائدة المرتقب من مجلس الاحتياطي الفدرالي.

يأتي هبوط أسعار الذهب في وقت يتزايد فيه الاعتقاد بأن الفدرالي الأميركي قد يتجه إلى تجميد خفض الفائدة في ديسمبر، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية الذي أظهر ارتفاعًا كبيرًا في التوظيف خلال سبتمبر/أيلول. هذا التحوّل جعل المعدن النفيس أكثر حساسية لتقلبات الدولار، إذ إن ارتفاع العملة الأميركية يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

كيف تأثر الذهب بتحركات الدولار؟

قفز الدولار يوم الجمعة الماضي إلى مستوى يقارب ذروته في ستة أشهر، مستفيدًا من أرقام الوظائف التي عكست تحسنًا واضحًا في سوق العمل الأميركي. ومع تعزيز توقعات تثبيت الفائدة، تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة، فيما ابتعد الكثير منهم عن الذهب الذي لا يدرّ عائدًا في ظل أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا.

أسعار الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت أبوظبي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4051.48 دولارًا للأوقية.

في المقابل، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر زيادة طفيفة بلغت 0.7% لتصل إلى 4049.50 دولارًا للأوقية، ما يعكس حالة من الترقّب في الأسواق بين بيانات اقتصادية ضاغطة ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تضغط على المعدن النفيس

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية — الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية — أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو 119 ألف وظيفة، أي أكثر من ضعف التوقعات. كما أظهر تقرير آخر تراجع نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، بفعل الرسوم الجمركية التي رفعت كلفة الواردات وكبحت الطلب الصناعي.

وبحسب أداة فيدوتش التابعة لمجموعة CME، انخفضت احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 69% مقارنة بـ 74% في الجلسة السابقة، ما يعزز الضغوط على الذهب.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى

إلى جانب أسعار الذهب، تراجعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 49.86 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.1% ليصل إلى 1527.25 دولارًا، وسجل البلاديوم مكاسب نسبتها 0.7% بلغت 1384.18 دولارًا للأوقية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.