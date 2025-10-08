سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% إلى 4036 دولارا للأوقية.. قمة قياسية تاريخية

حطّم سعر الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، ليسجّل أعلى مستوى على الإطلاق، ووصل إلى 4036 دولار للأوقية.

وجاء ارتفاع سعر الذهب مدفوعًا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظلّ الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقّع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ويُعتبر الذهب عادةً مخزنًا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.28% إلى 4036.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:39 بتوقيت أبوظبي، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.25% إلى 4054.60 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام بعد صعوده 27% في عام 2024.

ترجيحات بالوصول إلى 5000 دولار

وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: “هناك الكثير من الثقة في هذه التجارة حاليًا، لدرجة أنّ السوق ستترقّب الرقم الكبير التالي، وهو 5000، مع ترجيح مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة”.

وأضاف: “ستكون هناك بعض العقبات في الطريق مثل هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، ولكن من المستبعد أن تتغيّر المحرّكات الأساسية للتجارة، والديون الضخمة والمتنامية، وتنويع الاحتياطيات، وضعف الدولار على المدى المتوسّط”.

وأدّت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار، وقوة الطلب من الأفراد، إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

الإغلاق الحكومي الأمريكي

ودخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السابع أمس الثلاثاء، وأدّى إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتوقّع توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة.

ويتوقّع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وخفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول.

الاضطرابات في فرنسا واليابان

وبالإضافة إلى ذلك، عزّزت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان الطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا.

ويقول محللون إن “الخوف من تفويت الفرصة” يعزّز الارتفاع أيضًا.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلّل في يو.بي.إس: “ما نراه الآن هو أنّ المستثمرين يشترون الذهب، على الرغم من ارتفاع السعر، مما يزيد من قوّة تحرّكه”.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 48.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2% إلى 1653.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1355.32 دولار

