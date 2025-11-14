لبنان يرفع مستوى الرقابة على زيت الزيتون بعد تسجيل حالات غش مسرطن

عقدت “اللجنة المركزية للزيتون وزيت الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان” أول اجتماع لها في وزارة الزراعة – قاعة الوليد بن طلال، بحضور عدد من الخبراء والفاعلين في القطاع، بينهم جورج العيناتي، حسين إسماعيل، مصباح تاج الدين، رياض حرب، مفيد صقر، علي تامر، ياسر خير الدين وأحمد ناصر الدين.

وأصدر المجتمعون بيانًا أعلنوا فيه تعيين جورج العيناتي رئيسًا للجنة ومسؤولًا إعلاميًا، وعلي تامر أمينًا للسر، مؤكدين الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون، وطالبوا وزارة الزراعة بعدم منح أي إجازات استيراد تحت أي ظرف.

كما شددوا على مكافحة غش وتزوير زيت الزيتون بشكل جازم ونهائي لحماية المستهلك من الزيت المزور المسرطن، داعين مصلحة حماية المستهلك إلى إعلان أسماء التجار الذين نظمت بحقهم محاضر ضبط الغش، وإلى القضاء اللبناني إصدار أحكام صارمة ضد المخالفين.

وطالبوا الوزراء المعنيين بالداخلية، الصحة، الزراعة، الاقتصاد والصناعة بتكليف البلديات والمخاتير بالإبلاغ عن أي مصانع تزوير ومداهمتها وإقفالها، كما دعوا مؤسسة ليبنور لتعديل المواصفات، بحيث يصبح بند زيت الزيتون المكرر باسم واضح: “خليط من زيت مكرر وزيت بكر”، وبند زيت الجفت مخصصًا للصناعة فقط وغير صالح للاستهلاك البشري.

وأكد المجتمعون على ضرورة إصلاح الخلل في تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع الزيتون في وزارة الزراعة، بما يضمن إشراك ممثلي المزارعين الفعليين في اتخاذ القرارات.

كما طالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات وقائية ضد بكتيريا Xylella Fastidiosa بعد تسجيلها في قبرص وبعض الزراعة اللبنانية، ومنع استيراد أغراس الزينة والمنتجات النباتية من الدول المصابة، مع شراء مليون غرسة زيتون محلية وتوزيعها على المزارعين.

وختموا بالتأكيد على منع زراعة وتوزيع أي أغراس زيتون مجذرة، والتوجه إلى اعتماد أغراس منتجة بطريقة تطعيم الشتول النابتة من بذور الزيتون المرة، لضمان الحفاظ على الزراعة التراثية واستدامتها في لبنان.

