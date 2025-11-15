انطلاق التحوّل الزراعي في زغرتا عبر منشأة زراعية حديثة

عُقِد في اتحاد بلديات قضاء زغرتا اجتماع موسّع للجنة الاستشارية الخاصة بمنشأة قضاء زغرتا الزراعية، في خطوة أساسية على طريق إطلاق هذا المشروع الحيوي وذلك بحضور رئيس الاتحاد المهندس بسام هيكل، مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في الشمال آلان الشاطري، إلى جانب أعضاء اللجنة وخبراء في الشأنين الزراعي والتنموي.

تم خلال الاجتماع عرض الخطة التسويقية الشاملة للمنشأة، عبر ربط الإنتاج بالأسواق، وتأمين منصّة حديثة لإدارة عملية التصريف والتسويق مع ضمان جودة المنتجات.

كما تم تبادل وجهات النظر بين المجتمعين حول أفضل الأساليب الإدارية والتشغيلية لضمان انطلاق المشروع على أسس ثابتة.

وتركّز النقاش على كيفية اعتماد إدارة تشاركية شفافة، وآليات دعم المزارعين، وتطوير الخدمات التي ستوفرها المنشأة.

ويُنتظر أن يشكّل إطلاق هذه المنشأة، في مرحلة لاحقة، نقطة تحوّل زراعية وتنموية في قضاء زغرتا، عبر فتح آفاق جديدة للتسويق، تعزيز قدرة المزارعين واصحاب المشاريع على المنافسة، وتنظيم العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الزراعي والاقتصاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.