حرب إيران تهز الاقتصاد البريطاني.. أزمة غذاء ووقود

كشف مسؤول بريطاني رفيع أن الحكومة في المملكة المتحدة تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد الخاصة بالغذاء والوقود والطاقة، نتيجة تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها على الأسواق العالمية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن مسؤول في الحكومة أن المواطنين قد يواجهون ارتفاعًا في أسعار الغذاء والطاقة وتذاكر السفر لفترة قد تمتد لأشهر بعد انتهاء الصراع، بسبب التأثيرات المستمرة على سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب التقرير، تدرس الحكومة البريطانية سيناريوهات مختلفة تشمل احتمال نقص في بعض المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها، إضافة إلى متابعة دقيقة لمخزون السلع والطاقة ضمن خطط طوارئ خاصة.

كما تعمل لجان حكومية على مراقبة الوضع بشكل دوري، مع التأكيد على أن الخطر الأقرب حاليًا هو “ارتفاع الأسعار” أكثر من حدوث نقص فعلي في الأسواق، رغم استمرار التحذيرات من ضغوط اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة

