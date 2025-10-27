مصلحة سكك الحديد وقعت مذكرة تفاهم مع بلدية جونية بهدف اطلاق حملة لرفع التعديات عن أملاك المصلحة

وقعت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مذكرة تفاهم بينها وبين بلدية جونية في مقر البلدية، بهدف اطلاق حملة لرفع تعديات عن أملاك المصلحة ولا سيما الحاصلة على السكك الحديدية.

وحضر الحفل المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا ، رئيس بلدية جونية فيصل افرام ، وكيل المصلحة القانوني المحامي فادي الخازن ، رئيسة الرقابة الذاتية في المصلحة فاديا زرزور ، رئيس مصلحة الحركة جورج عبدالله ، رئيس مصلحة الخط جوزف البستاني اضافة الى اعضاء المجلس البلدي ومهتمين .

بداية تحدث افرام حول هذه “المبادرة الأساسية التي تشكل نموذجا لإستثمار المشكلة المزمنة نتيجة التعديات والمخالفات على مسلك سكة الحديد من اجل خدمة الخير العام “، أضاف :” من هنا قمنا بهذه المبادرة سويا مع مدير عام السكك خدمة لرؤية مشتركة بين البلدية والمصلحة لتحويل هذا المسلك الى مسلك يستفيد منه المواطن بتشجيره وخضاره وتحويله الى مسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية والمشي والركض والترفيه دعما للبيئة والصحة.”

بدوره شكر شيا المجلس البلدي في جونية والاعلام لمواكبتنا “منذ استلامي مهامي في المصلحة منذ ثلاثة اشهر التي تشكل قطاعا حيويا واساسيا يمس مصلحة المواطن اللبناني بشكل مباشر .” وقال :” ما نفعله اليوم هو نموذج في بلدية جونية نأمل ان يعمم في كل المناطق اللبنانية دون استثناء لسبب بسيط هو ان السلطة المحلية هي الحلقة الأساسية لإمكانية الإنماء والتطور في مختلف القطاعات والميادين”.

أضاف:” بالنسبة لنا كمؤسسة عامة تعرضت لما تعرضت اليه من تنمر على مدى عشرات السنوات ، وهنا لا ألوم المواطن الذي يعمل ما يتلقاه ، لأنه برأيي هناك بعض المافيات كانت تحاول عن قصد أن تنال من هذا القطاع وخصوصا مصالح سكك الحديد التي اعتبرها ثروة وطنية بامتياز تخصنا وتخص اولادنا لأنه ان كان القطار اليوم لا يمشي فهو حتما سيمشي في يوم من الأيام. كلنا يعلم ان جميع الدول مهما تقدمت يبقى خيار وجود القطار اساسي فيها وحتى في الدول النامية”.

ولفت شيا الى “اننا لا ندعي الانجازات ولكننا نتصرف وفق وظيفتنا الأخلاقية لرفع التعديات وعدم اقفال المسارات امام الناس بل تحويلها الى اماكن خضراء وممرات لممارسة الرياضة وغيرها عبر تنظيفها وتجميلها وتحضيرها بإنتظار الوقت المناسب لأخذ القرار السياسي على مستوى الدولة اللبنانية سواء الحكومة او مفاصل الدولة”.

وختم :” نحن نتابع مسوؤليتنا الاخلاقية انطلاقا من هذه البلدة لمصلحة أبنائها على ان يعمم هذا الأمر وتوقيع مثل هذه المذكرة للتعاون في جميع المناطق.”

تلا حفل التوقيع جولة ميدانية للإطلاع على بعض مواقع هذه التعديات في منطقة جونية.

