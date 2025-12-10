سرقة جديدة توقف محطة الطيبة – النهر عن العمل في جنوب لبنان

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، “توقف محطة الطيبة – النهر عن العمل قسراً، وذلك بعد تعرضها للاقتحام والسرقة للمرة الثالثة على التوالي عقب إعادة تأهيلها إثر العدوان الإسرائيلي الأخير”.

وأشارت الى أن المعتدين عمدوا إلى خلع البوابات الخارجية وغرفة التحكم، وسرقة التمديدات والكابلات النحاسية كافة في عملية تخريبية مدروسة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المضخات بالكامل”.

وأوضحت أنه “إزاء هذا الواقع، وبالنظر إلى الكلفة المالية الباهظة والجهود المضنية التي بذلتها المؤسسة وشركاؤها في عمليات الإصلاح المتكررة؛ تعلن آسفةً تعليق أعمال الصيانة والتأهيل في المحطة المذكورة، ريثما تقوم الجهات المعنية بكشف الفاعلين واتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الصارمة لضمان حماية المنشآت العامة.”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.