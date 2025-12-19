إقتصاد

جمعية الأرض تصعّد: استهتار بالصحة وديون بلا مبرر

Published: day واحد ago
جمعية الأرض

قالت جمعية “الأرض” – لبنان في بيان:”أقرّ مجلس النواب أمس اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع تأمين مياه بيروت الكبرى. المشروع يقوم على جرّ مياه بحيرة القرعون الملوّثة والمسرطِنة إلى بيروت، بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، ما يعرّض صحة ملايين المواطنين للخطر ويغرق الدولة بمزيد من الديون.”

Join our WhatsApp group - Cedar News

وأشار البيان الى ان “الأخطر هو أنّ هذا الخيار فُرض رغم وجود بدائل أكثر أمانًا وأقل كلفة بكثير: مليون دولار فقط لإنشاء 10 آبار جوفية في محيط بيروت أو 30 مليون دولار لجرّ ضعف كمية المياه من نبع جعيتا”.

ختم:”إنها سياسة استهتار بالصحة العامة وهدر فاضح للمال العام”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: day واحد ago
زر الذهاب إلى الأعلى