جمعية الأرض تصعّد: استهتار بالصحة وديون بلا مبرر

قالت جمعية “الأرض” – لبنان في بيان:”أقرّ مجلس النواب أمس اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع تأمين مياه بيروت الكبرى. المشروع يقوم على جرّ مياه بحيرة القرعون الملوّثة والمسرطِنة إلى بيروت، بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، ما يعرّض صحة ملايين المواطنين للخطر ويغرق الدولة بمزيد من الديون.”

وأشار البيان الى ان “الأخطر هو أنّ هذا الخيار فُرض رغم وجود بدائل أكثر أمانًا وأقل كلفة بكثير: مليون دولار فقط لإنشاء 10 آبار جوفية في محيط بيروت أو 30 مليون دولار لجرّ ضعف كمية المياه من نبع جعيتا”.

ختم:”إنها سياسة استهتار بالصحة العامة وهدر فاضح للمال العام”.

