تاتش تحقق أرقاماً قياسية في الاتصالات خلال زيارة البابا للبنان

أعلنت شركة” تاتش” في بيان النتائج التي حققتها خلال الزيارة الرسولية التي قام بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر للبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، عقب كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها على صعيد تعزيز إرسال الشبكة وخدمة البيانات الخليوية، خدمة الزبائن، والباقة التي استحدثتها خلال فترة الزيارة.

وفالت:” قدّمت فرق خدمة الزبائن في فرعي جونيه وجبيل والمركز الأساسي في مقرها الرئيسي في بيروت، وفي نقطة وجود الشركة في مطار بيروت بالإضافة إلى مركز الاتصالات، الخدمة إلى ما يزيد عن 11 ألف مشترك توجّهوا إلى هذه الفروع، أو اتصلوا بمركز الاتصالات، بين 29 تشرين الثاني و2 كانون الأول”.

اضافت:”أما على صعيد الشبكة، فقد شهدت ارتفاعاً ضخماً لحركة الاتصالات واستخدام البيانات تخطّى معدّل الـ 400% في معظم مواقع الزيارة، حتى أنه بلغ 865% في عنايا. ترجمت هذه النتائج خطة العمل التي وضعتها الشركة على أرض الواقع، والتي شملت تجهيز الموقع المخصّص للاحتفال بالقدّاس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت بأربع محطات نقّالة MBTS ومحطة خامسة في ساحة الشهداء، ناهيك عن تعزيز خدمتَي التخابر والبيانات وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، وتحسين خدمة الشبكة في كل محطات الزيارة الأساسية في عنايا وحريصا وبكركي والقصر الجمهوري”.



وأكدت ان” خطة عمل شركة تاتش انعكست إيجاباً على مؤشرات أداء الشبكة، حيث تخطّى نجاح محاولات الاتصال بالشبكة، إن عبر المكالمات الصوتية أو باستخدام البيانات، معدّل 99% في كل المواقع الرئيسية للزيارة”.

واشارت الى انه “في ما يتعلّق بالباقة التي استحدثتها الشركة خصيصاً لفترة الزيارة، والتي تضمّنت ساعة تخابر و 3GB مقابل دولار واحد، فقد اشترك فيها أكثر من 60 ألف مستخدم. فيما بلغ مجموع المكالمات الهاتفية التي أُجرِيَت على الشبكة ما يقرب من 5 ملايين مكالمة، أما مجموع البيانات التي استُهلِكَت فتخطّى 1.6 مليون غيغابايت”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.