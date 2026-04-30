برنامج الأغذية العالمي: لبنان يواجه أحد أخطر أزمات انعدام الأمن الغذائي في تاريخه

أكّدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن لبنان يشهد واحدة من أخطر حالات انعدام الأمن الغذائي في تاريخه، في ظل التدهور الاقتصادي والظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت في حديث لقناة “الجزيرة” أن البرنامج يقدّم مساعدات غذائية يومية لنحو 600 ألف شخص داخل لبنان، مشيرة إلى وجود تحديات تمويلية كبيرة تعرقل توسيع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

وأضافت أن الأولوية حالياً تتركّز على الفئات الأكثر فقراً وهشاشة، لافتة إلى أن الحل الجذري للأزمة الغذائية يرتبط بوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الأمني الذي يعيق عمليات الإغاثة.

كما شددت على أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في لبنان ساهمت في تعميق أزمة الغذاء، مؤكدة استمرار الجهود لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية بشكل يومي إلى البلاد.

