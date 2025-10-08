أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن عمليات دهم نفّذها جهازهالمكافحة التهريب اليوم الثلاثاء في مناطق الأشرفية وادي شحرور الدورة برج حمودالنبعة، اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معرّبة ومزوّرة من مختلف الأنواع.

بالصور: “الريجي” تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة فيالأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة https://t.co/QyARtiHj9t pic.twitter.com/9TjoB9pTY9 — Cedar News (@cedar_news) October 8, 2025

وأوضحت “الريجي” في بيان أصدرته أن كميات مهرّبة من السيجار والسجائرالتقليدية والسجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزور صودِرَت بنتيجة المداهمات التيتندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

