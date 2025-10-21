انخفاض جديد في أسعار المحروقات في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، سجّل انخفاضًا في أسعار البنزين والمازوت والغاز. وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1,401,000 ليرة لبنانية (-14,000)

بنزين 98 أوكتان: 1,441,000 ليرة لبنانية (-14,000)

المازوت: 1,316,000 ليرة لبنانية (-18,000)

الغاز: 1,080,000 ليرة لبنانية (-22,000)

ويأتي هذا التراجع في الأسعار في ظل تقلّبات سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية، ما ينعكس مباشرة على السوق المحلية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.