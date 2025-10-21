إقتصاد
انخفاض جديد في أسعار المحروقات في لبنان
أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، سجّل انخفاضًا في أسعار البنزين والمازوت والغاز. وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1,401,000 ليرة لبنانية (-14,000)
- بنزين 98 أوكتان: 1,441,000 ليرة لبنانية (-14,000)
- المازوت: 1,316,000 ليرة لبنانية (-18,000)
- الغاز: 1,080,000 ليرة لبنانية (-22,000)
ويأتي هذا التراجع في الأسعار في ظل تقلّبات سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية، ما ينعكس مباشرة على السوق المحلية
