الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تبحث تحسين الرواتب والتقاعد

عقد ممثلو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية اجتماعًا دوريًا في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، لبحث المشاكل والتطورات التي تواجه الموظفين في المستشفيات الحكومية.

وتناول الاجتماع عدة ملفات أساسية:

التقاعد: تم التداول بمشروع التقاعد الذي يعمل عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أنجز 4 مراسيم تطبيقية من أصل 13، بما يمهد الطريق لضمان نظام تقاعد يضمن الكرامة للعاملين بعد سن الخدمة. المنح المدرسية: ناقش المجتمعون الفروقات بين منح موظفي المستشفيات الحكومية ومنح موظفي الإدارة العامة، وتم الاتفاق على تحديد موعد مع وزير الصحة لمناقشة تعديل آلية المساعدات المدرسية وتأمين التمويل اللازم. آلية قبض الرواتب: تم التأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لضمان قبض الرواتب شهريًا ومنتظمًا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية لمناقشة مشروع قانون معجّل لتعديل القانون رقم 5559. ترخيص النقابة: شدد رئيس الاتحاد على متابعة ملف ترخيص نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية وتحويل الملف من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية.

الخطوات القادمة: التنسيق لأخذ مواعيد رسمية للقاء وزير الصحة العامة، ورئيس لجنة الصحة النيابية، ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة القضايا المحقة للعاملين في المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي العام.

