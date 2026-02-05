النقل المشترك وسكك الحديد في صلب لقاء نيابي موسّع

عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل لقاء موسّع لرئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب سجيع عطية، وحضور النواب: فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد خواجة، جميل عبود، حسين جشي، إبراهيم منيمنة، طه ناجي، ورئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا.

ورحّب شيا بالحضور، واضعاً إياهم في أجواء المشاريع والخدمات التي تنفذها المصلحة في مجال النقل المشترك في عدد من المناطق اللبنانية، آملا” تعميمها لتشمل كل لبنان”.

وأشار إلى أن “عدد الركاب ارتفع من نحو ألف راكب يومياً إلى سبعة آلاف، مع تشغيل 11 خطاً حالياً”، لافتاً إلى” التواصل المستمر مع الجهات المانحة لتعزيز هذا القطاع “، شاكراً الصين وقطر على تقديم الباصات.

وأكد أن” العمل يتطور يومياً، لا سيما في ما يتعلق بإعادة إحياء سكك الحديد التي تُعد ثروة وطنية”، كاشفاً عن “إزالة العديد من التعديات على السكك بالتعاون مع البلديات”، ومشدداً على أن” القطار وسيلة أساسية لتعزيز الاقتصاد وربط لبنان بمحيطه”، داعياً إلى” دعم هذا القطاع ليأخذ مساره الصحيح”.

من جهته، أكد النائب عطية “الاهتمام بقطاع النقل وسكك الحديد لما له من أهمية في مساعدة اللبنانيين”، مشيراً إلى أن “اللجنة جاهزة للتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي لتحسين هذا القطاع، نظراً لحاجة لبنان إلى وسائل نقل عامة تخفف زحمة السير والحوادث”. ولفت إلى “وجود نحو 130 باصاً حالياً، مع السعي لرفع العدد إلى 500 باص لتغطية مختلف المناطق”.

بدوره، شدد النائب محمد خواجة على” أهمية قطاع النقل في النهوض بالاقتصاد”، مؤكداً أن” الحكومة والمجلس يعملان مع المصلحة على إزالة التعديات عن السكك الحديدية”، داعياً إلى إعطاء ملف النقل أولوية أكبر، لا سيما في المحافظات، لما لسكة الحديد من دور في ربط الداخل بالخارج وتعزيز التعاون مع الدول”.

واعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن” النقل المشترك يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويحمي البيئة، ويوفر وسيلة نقل ميسّرة وسهلة، وله انعكاسات اجتماعية إيجابية”، متمنياً” الاستمرار في هذا المسار”.

أما النائب فيصل الصايغ، فأشار إلى” أهمية البحث عن الدور الاقتصادي للبنان في المنطقة”، لافتاً إلى أن “مرفأ بيروت وموقعه الجغرافي وتاريخه يشكلان عنصر قوة اقتصادية، وأن لسكة الحديد دوراً أساسياً في تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات بعد إزالة التعديات”.

من جانبه، نوّه النائب طه ناجي بدور لجنة الأشغال في الاطلاع على المرافق الحيوية من المطار إلى القليعات، مذكّراً بأن” النقل المشترك كان في سبعينات القرن الماضي مصدر فخر وراحة للمواطنين من حيث توفير المال والجهد”، مشيداً بجودة الباصات الحالية”.

وأشار النائب قاسم هاشم إلى “الدور التاريخي لمصلحة سكك الحديد في إبراز الوجه الحضاري للبنان وتعزيز التواصل مع الخارج، لما لذلك من أثر إيجابي على الحركة التجارية والداخلية”، مؤكداً أن “إعادة رسم شبكة السكك الحديدية وربطها بالمحيط تشكل عنصراً أساسياً في وضع استراتيجية وطنية شاملة، شرط توافر الإرادة والتفاعل على مختلف المستويات الحكومية والنيابية”.

