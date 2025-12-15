نقابة مستوردي المواد الغذائية تحذّر من شلل إخراج البضائع قبل الأعياد

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، بيانا، ناشدت فيه المسؤولين “إتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الخلل في إخراج البضائع من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتسريع هذه العملية لتسليم البضائع لأصحابها في الوقت المناسب”.

وشكا بحصلي من “حصول تأخير كبير في إخراج البضائع نتيجة المشاكل في نظام CAMA، وكذلك إضراب موظفي القطاع العام الأسبوع الماضي”، محذرا من “أن هناك الكثير من البضائع المستوردة والخاصة بفترة الأعياد”، منبّهاً من “أن عدم إخراجها في الموقت المناسب سيؤدي حتماً الى عدم تصريفها ووقوع التجار بخسائر فادحة لا قدرة لهم على تحملها، هذا عدا عن تكبيدهم مصاريف إضافية تتعلق بتخزين هذه البضائع لمدة أطول في المرفأ والمطا”ر.

وشدد بحصلي على “ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم قبل الغد، قبل فوات الأوان ولتفادي الوقوع بالمحظور”.

