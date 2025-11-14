أزمة المعاينة الميكانيكية تتفاقم والهيئة تطلق نداءها الأخير

تحت عنوان المعاينة الميكانيكية المجمّد منذ ثلاث سنوات ونصف، وجّهت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية كتاباً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بصفته رئيس المجلس الوطني للسلامة المرورية، في خطوة وُصفت بأنّها “الأخيرة” لإنقاذ هذا القطاع الذي يشهد انهياراً شاملاً منذ تعليق العمل به.

أزمة المعاينة الميكانيكية: قطاع متوقف منذ 2022

أوضحت الهيئة في كتابها أنّ المعاينة الميكانيكية أُقفلت بقرار صادر عن وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 19 أيار 2022، ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي قرار لإعادة تشغيلها، رغم المحاولات المتكررة للهيئة للقاء المعنيين وعرض الواقع الكارثي للقطاع.

وأشارت إلى أنّ المعدات تعرّضت للتلف والنهب خلال العامين الماضيين، كما طاول التخريب الأبنية والمنشآت، ما أدّى إلى خسائر تُقدّر بـ”ملايين الدولارات”، بينما بقيت الدولة عاجزة عن حماية ملكها العام.

ارتفاع حوادث السير نتيجة تعليق المعاينة

وأكدت الهيئة أنّ الطرقات اللبنانية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في عدد ضحايا السير، وربطت هذا الارتفاع بشكل مباشر بتعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية التي تُعدّ خط الدفاع الأول عن السلامة المرورية.

450 موظفاً بلا عمل منذ 3 سنوات ونصف

وتطرّق الكتاب إلى معاناة نحو 450 موظفاً وموظفة ينتظرون العودة إلى عملهم، بعدما خسروا أمنهم الاجتماعي وعاشوا وعوداً متكررة من دون أي تنفيذ، معتبرين أنّ قرار الإقفال أدّى إلى “هدر فادح في الأرواح والحقوق والمال العام”.

نداء أخير إلى عون وسلام

وختمت الهيئة كتابها بالتوجّه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرة أنّ هذا النداء هو “فرصة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مؤكدة ثقتها بقدرتهم على “صون الحقوق وتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين” عن هذا التدهور الخطير.

