طاولة نقاش في بيروت تبحث هيكلة المصارف والفجوة المالية

تنظم المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ضمن مشروع ” بناء مستقبل لبنان”، طاولة نقاش مستديرة في أوتيل جفينور روتانا – كليمنصو، بعنوان “آليات والسبل لهيكلة المصارف، وأفضل الوسائل لمعالجة الفجوة المالية والدين العام  في لبنان”، العاشرة من قبل ظهر الاثنين في الثامن من كانون الاول الحالي.

 يتخلل اللقاء كلمات للممثل المقيم لمكتب صندوق النقد الدولي في لبنان – الأستاذ فديركو ليما، النواب: مارك ضو، فادي علامة، ياسين ياسين، الياس جرادة، سعيد أسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، بمشاركة نواب، خبراء قضاة واختصاصيين.

